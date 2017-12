KOLLÁR: Sme rodina bude vždy neštandardné hnutie, lebo neklameme

Na archívnej snímke predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár . Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. decembra (TASR) - Hnutie Sme rodina sa nikdy nezmení na štandardné politické zoskupenie, lebo štandardný politik je taký, ktorý klame, kradne a podvádza. V rozhovore pre TASR to povedal líder hnutia Boris Kollár s tvrdením, že on nešiel do politiky, aby ukradol peniaze a kúpil si dom na Slavíne.vysvetlil s dôvetkom, že buď fungujete na princípe, že kradnete alebo nie.uistil Kollár.Na margo roku 2017 poznamenal, že sa hnutiu Sme rodina darilo.menoval.Preferencie Sme rodina, ktoré sa v roku 2017 hýbali od šiestich do deviatich percent, Kollár za strop nepovažuje.uzavrel.