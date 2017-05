Kollárovci chcú umožniť udeľovanie zahraničných titulov

Právnická fakulta UK v Bratislave Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 17. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina chce umožniť vysokým školám udeľovať zahraničné akademické tituly LL.M., MBA aj MPH. Získať by ich mohli absolventi vysokoškolského magisterského štúdia, ktorí absolvujú študijný program v cudzom jazyku. Návrh sa pozdáva aj koaličnému poslancovi z Mosta-Híd Petrovi Kresákovi, ktorý pôsobí aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského." povedal v diskusii o novele zákona o vysokých školách. Možnosť udeľovať zahraničné tituly by podľa neho mohla okrem iného zlepšiť konkurencieschopnosť škôl a pomôcť fakultám finančne.Titul "Master of Laws" (LL.M.) by mohli podľa novely udeľovať vysoké školy absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore právo, "Master of Business Administration" (MBA) v študijných odboroch ekonómie a manažmentu a "Master of Public Health" (MPH) v odbore verejné zdravotníctvo. Podmienkou by malo byť absolvovanie študijného programu v inom ako štátnom jazyku.Hnutie pripomína, že ide o tituly, ktoré sú v niektorých študijných odboroch zahraničnými ekvivalentmi slovenských titulov magister, no pritom sú v zahraničí nepomerne viac rešpektované. "hovoria poslanci.Nazdávajú sa, že možnosť získať tieto tituly by mohla posilniť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl. Tiež by to mohlo pomôcť vytvoriť vzdelávacie prostredie, ktoré bude motivovať schopných mladých ľudí absolvovať štúdium na Slovensku.