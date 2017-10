KOLÓNY vo všetkých smeroch: Liptáci zablokovali na protest cesty

Na snímke nespokojní občania z dolného Liptova držia transparenty a blokujú premávku na ceste v obci Likavka (okres Ružomberok) v smere na Dolný Kubín v piatok 20. októbra 2017. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Na snímke policajt riadi dopravu počas protestu nespokojných obyvateľov dolného Liptova na ceste v obci Likavka (okres Ružomberok) v smere na Dolný Kubín v piatok 20. októbra 2017. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Na snímke nespokojní občania z dolného Liptova držia transparenty a blokujú premávku na ceste v obci Likavka (okres Ružomberok) v smere na Dolný Kubín v piatok 20. októbra 2017. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 20. októbra (TASR) – Klame nám Národná diaľničná spoločnosť (NDS)? S týmto podtitulom sa v piatok uskutočnila v poradí tretia blokáda hlavných ciest v Ružomberskom okrese.uviedol pre TASR asistent primátora mesta Ružomberok Michal Praženica. Podľa informácií z operačného strediska Policajného zboru sa vytvorili kolóny vo všetkých smeroch na ceste 1/18 a ceste 1/59 v Ružomberku, no táto akcia ovplyvnila aj dopravnú situáciu v okrese Dolný Kubín a Martin.Premávku blokovali nespokojní obyvatelia od 16.00 do 17.00 h v Rojkove, miestnej časť Stankovian, na priechode pre chodcov v Likavke a na hlavnej ceste I/59 v Liptovskej Osade.uviedol starosta obce Likavka Marián Javorka. Ako poznamenal, protesty boli síce v poriadku, ale spôsobovali to, že sa upchávali miestne komunikácie, pretože sa šoféri snažili inkriminovanú križovatku obísť. Práve preto sa piatkový protest rozdelil do troch hlavných trás smerujúcich do okresného mesta.povedal Javorka. Ako ďalej nadviazal, keď chodia deti do školy, musia s nimi chodiť starí rodičia, aby ich previedli cez cestu.“ vysvetlil.Podľa slov starostu Likavky to nie je aktivita len troch spomenutých obcí, ale celého regiónu.uviedol Javorka. Jedným dychom dodáva, že nakoľko nie je ochota jednať, vysvetľovať situáciu, hovoriť o termínoch a možnostiach, povedali si, že takto to ďalej nepôjde.V tomto roku mala byť diaľnica oficiálne odovzdaná do užívania. Ako však povedal starosta obce Likavka, vyrástli tam len betónové pomníky, ktoré nevedú nikam.ozrejmil.Ako informovali organizátori protestov, medzi ktorých patria Združenie mesta a obcí dolného Liptova, OZ Ružomberčan a ďalší aktivisti, výstavba diaľnice D1 Hubová-Ivachnová je beznádejne zastavená už takmer tri roky. Ministerstvo životného prostredia v procese EIA, ktorý sa začal takto pred rokom, nekoná, pretože nepredložilo žiadne podklady.pýtali sa organizátori protestu.