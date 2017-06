Kolumbia deklasovala Kamerun, Trnavčan Tambe s červenou kartou

Na snímke Robert Ndip Tambe v drese Trnavy. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Prípravné zápasy



Austrália - Brazília 0:4 (0:1)

Góly: 1. a 90.+3 D. Souza, 62. T. Silva, 75. Taison, 49.874 divákov.



Singapur - Argentína 0:6 0:2)

Góly: 25. Fazio, 31. Correa, 60. Gomez, 74. Paredes, 90. Alario, 90.+3 Di Maria



JAR - Zambia 1:2 (1:0)

Góly: 23. Manyama - 72. Mwila, 79. Mundia



Nórsko - Švédsko 1:1 (1:0)

Góly: 44. Elyounoussi - 81. Armenteros



Rumunsko - Čile 3:2 (1:2)

Góly: 31. Stancu, 60. Stanciu, 83. Baluta - 8. Vargas, 18. Valencia Rossel, ČK: 33. Medel (Čile)



Kamerun - Kolumbia 0:4 (0:2)

Góly: 30. a 52. Mina, 16. J. Rodriguez, 85. Izquierdo, ČK: 47. Tambe (Kamerun)



Francúzsko - Anglicko 3:2 (2:1)

Góly: 22. Umtiti, 43. Sidibe, 79. Dembele - 9. a 48. Kane (druhý z 11 m), ČK: 47. Varane (Fr.)



zostava Anglicka: Heaton (46. Butland) - Jones (81. Cresswell), Stones, Cahill - Trippier (76. Lallana), Dier, Oxlade-Chamberlain, Bertrand (46. Walker) - Sterling, Kane, Alli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v utorkovom prípravnom stretnutí v Melbourne nad domácou Austráliou suverénne 4:0. "Kanárikov" poslal už v úvodnej minúte do vedenia Diego Souza, v druhom polčase poistili triumf Thiago Silva a Taison. Výsledok spečatil v nadstavenom čase svojím druhým gólom v zápase Souza.V Singapure sa predstavila Argentína, ktorá s domácim výberom nemala veľké problémy a zvíťazila 6:0. Juhoameričania domácim strelili v úplnom závere piaty a šiesty gól vďaka Lucasovi Alariovi z River Plate, resp. Angelovi Di Mariovi z Paríža St. Germain.V Oslo sa stretli severskí rivali Nóri so Švédmi. Domáci na konci prvého polčasu išli do vedenia, hráči "tre kronor" ale v 81. minúte vyrovnali na konečných 1:1.Rumuni v Kluži privítali juhoamerického šampióna Čile a vyhrali 3:2. Úradujúci šampión Copa America síce rýchlo viedol 2:0, ale domáci do polčasu znížili a hostia krátko na to prišli o vylúčeného stredopoliara Interu Miláno Garyho medela. To domáci využili v druhom polčase a dvoma gólmi otočili vývoj.V španielskom Getafe Kolumbia deklasovala Kamerun pripravujúci sa na Pohár federácií FIFA 4:0. V drese hostí dostal v 47. minúte červenú kartu Robert Ndip Tambe zo Spartaka Trnava, do druhého polčasu naskočil obranca Ernest Mabouka z tímu majstrovského MŠK Žilina.V Paríži sa v súboji rivalov Francúzska a Anglicka hral zaujímavý zápas, v ktorom sa zrodila výhra domácich 3:2. Súpera Slovenska v kvalifikácii MS 2018 dostal do vedenia už v 9. minúte útočník Tottenhamu Harry Kane. Domáci ale vývoj ešte do prestávky otočili, keď sa vždy z dorážok presadili barcelonský Samuel Umtiti (prvý gól v reprezentácii-pozn.), resp. monacký Djibril Sidibe. Zverencom trénera Garetha Southgatea zahral do krát drsný zákrok domáceho stopéra Raphaela Varaneho z Realu Madrid, ktorý v šestnástke fauloval protihráča a dostal okamžitú červenú kartu. Nariadenú penaltu Kane premenil a vyrovnal na 2:2. "Les Bleus" aj napriek tomu mali v ďalšom priebehu šance a Kylian Mbappe trafil brvno. V 79. minúte gólovo udreli zverenci Didiera Deschampsa aj napriek tomu, že hrali len v desiatich, Mbappe prihral Ousmane Dembelemu a ten sa strelou k ľavej tyčke nepomýlil a rozhodol o prestížnom víťazstve úradujúcich vicemajstrov Európy. Angličania sú lídrom "slovenskej" kvalifikačnej F-skupiny, v sobotu remizovali v Škótsku 2:2 a výber kouča Jána Kozáka po výhre v Litve na nich po šiestich zápasoch stráca len dva body.Pred zápasom na Stade de France zneli tóny svetoznámej pesničky "Don't Look Back in Anger" od britskej skupiny Oasis. Francúzska futbalová federácia (FFF) si takýmto spôsobom uctila nedávne teroristické útoky v Londýne a Manchestri. Pieseň odohrali muzikanti spolu so zborom Francúzskej republikovej gardy. Pred samotným hvizdom odznela anglická hymna, aktéri si urobili spoločnú fotku a uctili si obete minútou ticha. V hľadisku nechýbali ani francúzsky prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová.