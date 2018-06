Kolumbia si na MS verí: Falcao tvrdí, že ovládnu Rusko

Radamel Falcao, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

H-skupina, 1. kolo:



KOLUMBIA - JAPONSKO, utorok 19. júna, 14.00 SELČ, Saransk (Mordovia Arena)



hlavný rozhodca: Damir Skomina (Slovin.)



predpokladané zostavy:



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - C. Sanchez, Barrios - Cuadrado, James Rodriguez, Uribe - Falcao



Japonsko: Kawašima - Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo - Hasebe, Jamaguči - Honda, Kagawa, Inui - Okazaki

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saransk 19. júna (TASR) - V pozícii favorita nastúpi Kolumbia na svoj úvodný duel v H-skupine futbalových MS v Rusku v utorok proti Japonsku. Tím skúseného argentínskeho trénera Joseho Pekermana môže byťšampionátu a túži minimálne zopakovať štvrťfinálovú účasť spred štyroch rokov.vyhlásil pred turnajom útočník AS Monaco Radamel Falcao, ktorý absolvuje debut na MS. Pred štyrmi rokmi ho z hry vyradilo zranenie, na šampionáte ale vtedy v pozícii najlepšieho strelca zažiaril jeho krajan James Rodriguez. Toho po prílete do Ruska trápili svalové problémy a až cez víkend absolvoval plnú tréningovú záťaž.Kolumbia v marci tohto roka dokázala šokovať Stade de France - domácich Francúzov zdolala 3:2. V záverečnej fáze prípravy na šampionát všakzvlhol pušný prach, keď s Austráliou a Egyptom uhrali len bezgólové remízy. Pred štyrmi rokmi na MS prešli Kolumbijčania skupinovou fázou bez straty bodu, v osemfinále zdolali Uruguaj a až vo štvrťfinále sa skončila ich púť na inom juhoamerickom sokovi - domácej Brazílii (1:2).povedal stredopoliar Kolumbie Abel Aguilar.Japonci sa medzi elitu dostali šiestykrát za sebou.potvrdili svoje kvality v náročnej ázijskej zóne kvalifikácie, keď vyhrali B-skupinu. Iba v apríli ale menili trénera, do funkcie namiesto Vahida Halilhodžiča vymenovali Akiru Nišina.vyhlásil v hádankách kouč Nišino. Jeho tím sa naladil na MS triumfom v generálke nad Paragujaom 4:2, predtým ale prehral so Švajčiarskom i Ghanou.V konkurencii Kolumbie, Poľska a Senegalu nedávajú Japoncom odborníci veľké šance na postup zo skupiny. Nelichotí im ani rebríček FIFA, v ktorom im patrí až 61. priečka, nižšie sa nachádzajú už len Saudská Arábia a Rusko. S Kolumbiou sa krajinastretla aj na MS 2014 v Brazílii, kde podľahla v skupine 1:4. Vtedy to znamenalo koniec Japoncov na šampionáte.zdôraznil brankár Eidži Kawašima, ktorý už bol aj na MS 2010 v JAR. V japonskom kádri je 11 hráčov z predchádzajúceho šampionátu, viacerí cestovali už na tretí za sebou.Stretnutie má na štadióne v Saransku výkop v utorok o 14.00 SELČ po taktovkou skúseného Slovinca Damira Skominu. Priamy prenos vysiela RTVS na Dvojke.