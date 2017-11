Kolumbia spolupracuje s expertmi OSN na obmedzení pestovania koky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Viedeň 3. novembra (TASR) - Kolumbia a protidrogová agentúra OSN sa dohodli v piatok na projekte v hodnote 315 miliónov dolárov v snahe dostať pod kontrolu rozmach pestovania koky. Ten bol čiastočne zapríčinený mierovou dohodou medzi kolumbijskou vládou a povstalcami z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), uvádza agentúra DPA.Dohodu o štvorročnom projekte financovanom Bogotou podpísali na Úrade OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo Viedni. Má za cieľ pomôcť juhoamerickej krajine uskutočniť a monitorovať plán na pomoc farmárom, aby sa vzdali koky a pestovali skôr kakaovník, kávovník alebo koreniny.Zo 146.000 hektárov polí koky, ktoré UNODC zaznamenala v roku 2016, by mali 50.000 hektárov za rok zlikvidovať bezpečnostné zložky a ďalších 50.000 hektárov by sa malo využiť na alternatívne plodiny.Povstalci z FARC, ktorí boli zapojení do obchodovania s kokaínom, podpísali vlani v novembri mierovú dohodu s cieľom ukončiť 52-ročný vojenský konflikt.V očakávaní tejto dohody, ktorá obsahuje aj plán na obmedzenie pestovania koky, ju niektorí farmári začali práve pestovať. Očakávali totiž, že im bude nakoniec ponúknutá rozvojová pomoc, len aby s tým prestali. K zväčšeniu rozlohy kokových polí prispelo aj ukončenie ich postrekovania zo vzduchu a vyššie trhové ceny.