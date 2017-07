Kolumbia udelí dočasný pobyt vyše 150.000 Venezuelčanom

Pracovníci parlamentu utekajú pred provládnymi silami, ktoré zaútočili na opozičných poslancov v Caracase, archívne foto, 5. júla. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Caracas 28. júla (TASR) - Kolumbia plánuje udeliť dočasný pobyt viac než 150.000 Venezuelčanom, ktorí sa v tejto krajine zdržali dlhšie, než im umožňovali víza, vzhľadom na zhoršujúcu sa politickú a ekonomickú situáciu v ich vlasti. Oznámili to dnes kolumbijské migračné úrady, ktoré cituje agentúra AP.Predmetný štatút bude platný maximálne dva roky a držiteľom umožní pracovať a poberať sociálne dávky. Venezuelčania, ktorí chcú dostať od Bogoty povolenie na dočasný pobyt, však musia preukázať, že sa do krajiny dostali legálnym spôsobom pred 25. júlom. Kolumbia v uplynulých rokoch privítala státisíce migrantov z Venezuely.Obyvatelia Venezuely utekajú z vlasti pred trojcifernou infláciou, nedostatkom potravín a liekov, ako aj vysokou mierou kriminality, jednou z najvyšších na svete. Len počas uplynulých štyroch mesiacov bolo pri občianskych nepokojoch vo Venezuele zabitých najmenej 114 ľudí, uviedla tamojšia prokuratúra.Protesty sú namierené proti vláde venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho snahám o revíziu ústavy. V nedeľu sa v krajine budú konať sporné voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktoré má na podnet prezidenta revidovať súčasnú ústavu. Demonštranti tvrdia, že sa tým nastolí diktátorský jednofarebný systém.Venezuelská opozícia avizovala, že bude bojkotovať voľby do tohto nového orgánu. Agentúra Reuters pritom podotkla, že tieto voľby sa budú konať podľa komplikovaných pravidiel, ktorých cieľom je zaručiť, aby v zhromaždení mala väčšinu súčasná vládna moc, a to aj napriek nízkej podpore obyvateľstva.