Kolumbijčan Cordoba prestúpil z Mainzu do Kolína

Kolín 28. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín získal do svojich služieb Kolumbijčana Jhona Cordobu z konkurenčného 1. FSV Mainz 05.Dvadsaťštyriročný útočník podpísal kontrakt do 30. júna 2021. Cordoba odohral za Mainz 51 bundesligových zápasov a dal desať gólov. "" agentúra dpa citovala športového riaditeľa klubu Jörga Schmadtkeho. Prestupová čiastka by mala byť podľa nemeckých médií 15 miliónov eur.