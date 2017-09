Kolumbijská vláda a povstalci z ELN podpísali dohodu o prímerí

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bogota 5. septembra (TASR) - Kolumbijská vláda a ľavicoví povstalci zo skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN) podpísali v pondelok dohodu o prímerí, ktorej dosiahnutie oznámil krátko predtým prezident Juan Manuel Santos. Uskutočnili tak dôležitý krok smerom k uzavretiu trvalej mierovej dohody, informovala agentúra AP.Prímerie medzi Bogotou a ELN ako poslednou z veľkých povstaleckých skupín pôsobiacich v Kolumbii má platiť od 1. októbra do 12. januára, pričom ho bude možné predlžovať. Povstalci sa zaviazali, že zastavia útoky na infraštruktúru, únosy a verbovanie neplnoletých osôb, zatiaľ čo vláda okrem iného prisľúbila posilniť ochranu spoločenských lídrov, ktorí boli v poslednom období napádaní, a vytvoriť program umožňujúci poskytovanie humanitárnej pomoci povstalcom.Strany dospeli k tejto dohode v rámci mierových rokovaní, ktoré prebiehajú od februára v ekvádorskom Quite. Podarilo sa to vďaka snahe vlády a predstaviteľov ELN dospieť k dohode ešte pred nadchádzajúcou návštevou pápeža Františka, ktorý do Kolumbie pricestuje už v stredu.Ľavicová povstalecká skupina ELN vznikla v roku 1964 a odvtedy sa aktívne zapájala do ozbrojeného konfliktu v krajine. Jej pôsobenie však zatienila iná ľavicová povstalecká organizácia s názvom Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Tá vlani podpísala s vládou prelomovú mierovú dohodu, za ktorej dosiahnutie dostal prezident Santos Nobelovu cenu za mier.