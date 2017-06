Kolumbijské úrady zadržali osem podozrivých z útoku v nákupnom centre

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 25. júna (TASR) - Kolumbijské úrady zadržali osem ľudí, ktorí by mohli byť zapletení do výbuchu po domácky vyrobenej nálože, nastraženej v obchodnom centre v Bogote. Táto explózia spred týždňa si vyžiadala tri obete na životoch.Kolumbijské ministerstvo obrany podľa agentúry AP spresnilo, že úrady zadržali štyri ženy a štyroch mužov. K zadržaniu došlo súčasne v Bogote i v meste El Espinal v strednej časti Kolumbie.Všetci podozriví patria do doteraz neznámej radikálnej skupiny Ľudové revolučné hnutie, spresnilo ministerstvo. Predpokladá sa, že spomínaná organizácia by mohla byť aj za sériou malých útokov, ktoré sa v metropole Bogota odohrali v uplynulých mesiacoch.Na sociálnych sieťach sa však medzičasom objavilo vyhlásenie, v ktorom Ľudové revolučné hnutie popiera zodpovednosť za výbuch v nákupnom stredisku. Medzi jeho obeťami bola aj jedna Francúzka, ktorá v Kolumbii pôsobila ako dobrovoľníčka.V súvislosti s výbuchom sa pozornosť kolumbijských orgánov okamžite upriamila na druhú najväčšiu a stále aktívnu povstaleckú skupinu v krajine, Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN). Na rozdiel od značne početnejšej skupiny Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) sa vláde doteraz nepodarilo s ELN uzavrieť mierovú dohodu.