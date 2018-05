Kolumbijskí vojaci zabili 11 predpokladaných disidentov FARC

Mierovú dohodou podpísali v Kolumbii prezident Juan Manuel Santos a vodca FARC Rodrigo Londoňo v Kolumbovom divadle (Teatro Colón) v metropole Bogota perom vyrobeným z nábojnice ešte v roku 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 28. mája (TASR) - Príslušníci kolumbijskej armády zabili v pondelok 11 predpokladaných disidentov z povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) a ďalších dvoch zajali. S odvolaním sa na tamojšie ministerstvo obrany o tom informovala agentúra DPA.K vojenskej operácii došlo v dedinke Montanita v juhokolumbijskom departmáne Caquetá len deň po prvom kole prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil Iván Duque. Tento pravicový konzervatívny kandidát prispel k mierovej dohode s FARC z roku 2016, píše DPA.Vlani zložilo zbrane približne 7000 bojovníkov tejto organizácie. Do mierového procesu sa však nezapojilo približne 1200 ďalších, ktorí ostali aktívni na vidieku.Skupina, ku ktorej patrili disidenti z Montanity, údajne plánovala útoky a vyhrážala sa miestnym úradníkom a elektrárenskej spoločnosti.Mierovou dohodou s FARC sa skončila vyše 50 rokov trvajúca občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí na životoch.Po nedeľných voľbách je však ďalší osud mierovej dohody neistý. Rozhodne o ňom 17. júna druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa Duque postaví ľavicovému kandidátovi Gustavovi Petrovi.Petrovo víťazstvo by zabezpečilo pokračovanie mierového procesu. V prípade, že by vyhral Duque, v dohode by mohlo dôjsť k zmenám. Pravicový kandidát sa totiž zaviazal, že dohodu upraví, čo vyvolalo obavy, že mnohí z demobilizovaných bojovníkov FARC by sa mohli pripojiť k disidentom alebo iným aktívnym ozbrojencom tejto skupiny.