Kolumbijský Kongres schválil amnestiu pre povstalcov

Na archívnom foto sú bojovníci Revolučných ozbrojených síl Kolumbie Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bogota 29. decembra (TASR) - Obe komory kolumbijského kongresu schválili v stredu miestneho času legislatívu o amnestii pre ľavicových povstalcov, a to na základe mierovej dohody, ktorú uzavrela vláda s Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC). Mierová dohoda ukončuje polstoročie trvajúci konflikt.Legislatíva zabezpečujúca amnestiu sa týka väčšiny trestných činov spáchaných povstalcami, ale neoslobodzuje tých bojovníkov, ktorí sa počas vojny dopustili vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti. Konflikt pripravil o život vyše 220.000 ľudí a vyhnal z domovov takmer šesť miliónov Kolumbijčanov.Poslanecká snemovňa schválila zákon v stredu dopoludnia a Senát v deň o niečo neskôr.Amnestia je kľúčovým krokom v zavádzaní mierovej dohody do praktického života. Dohoda zároveň vyzýva bojovníkov z FARC, aby sa začali odzbrojovať, a to v táboroch pod dohľadom OSN, ktoré sú rozmiestnené po celej Kolumbii. Predstavitelia v stredu oznámili, že už sa stavia 27 takýchto odzbrojovacích, čiže demobilizačných táborov.Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos si tento mesiac v nórskom hlavnom meste Oslo prevzal Nobelovu cenu za mier, ktorú si vyslúžil