Komajota prerobila baladu Davida Kollera, vystúpi s ním aj na turné

Na ilustračnej snímke hudobník Martin Husovský zo skupiny Komajota Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) – Dnes večer začína David Koller turné po slovenských kluboch, ktoré nazval David Koller & Friends 2017. Obľúbený muzikant sa po každom vystúpení stretne so svojimi fanúšikmi, ktorí budú mať možnosť sa s nim odfotiť a nechať si podpísať cédečka.Na dvoch z týchto koncertov, v Košiciach (10.2.) a Nitre (17.2.), sa predstaví aj skupina Komajota. Prešovčania dnes zverejnili svoju verziu Kollerovej balady Gypsy Love, ktorej dali nielen svoj rukopis, ale aj slovenský text. Cestou domov zo štúdia k nej nadránom natočili klip, ktorý fanúšika vtiahne do prázdnych mestských uličiek.Podľa speváka Martina Husovského si pesničku Gypsy Love vybrali, pretože sa im páči. „Verzia od Komajoty je tým pádom v inej tónine a spevák ju aj trochu inak zaspieval. Po hudobnej stránke zvažoval, že spravia baladu s klavírom. Napokon to ale dopadlo inak.Predtým, než sa pustili do aranžovania, čakalo sa na slovenskú verziu textu, o ktorú sa postaral dvorný textár Jozef Husovský. Mal na to dosť času, ale napokon to spravil v priebehu hodiny.„B“ spresňuje spevák Martin Husovský.Vynovená verzia Gypsy Love stojí na kontraste elektronických zvukov a samplov naproti akustickým nástrojom ako gitara, klavír, basa, bicie. K hudobníkom z Komajoty sa výnimočne pridal aj Ľuboslav Petruška z Chiki liki tu-a, ktorý pre túto skladbu nahral gitaru. Je to jeho druhý počin v rámci Kollerovho projektu, pretože jeho gitaru je počuť aj na prerábke megahitu Chci zas v tobě spát v podaní skupiny Korben Dallas.Keďže prešovskí hudobníci pracovali na vlastnej verzii Gypsy Love od desiatej večer do druhej rána, vytvorili k nej skutočne netradičný klip. Stavili skôr na náladu ako na komplikovanú produkciu. Pracovali na ňom s Pavlom Višňovským, ktorý pre nich natočil už niekoľko videoklipov. Keďže sa v klipe toho až tak veľa nedeje, majú poslucháči viac priestoru venovať pozornosť samotnej skladbe a jej textu.“ doplnil Martin Husovský.Komajota na koncertoch v Košiciach a Nitre vystúpi v rozšírenej zostave s gitaristom a ďalším klávesákom, čo si pochvaľuje nielen Martin Husovský, ale aj jeho spoluhráči. „Vstupenky na turné David Koller & Friends sú dostupné v sieti Ticketportal. TASR informoval PR manažér Edo Kopček z agentúry ProMusic.