Komajota vydá svoj nový album Potrubis na USB kľúči a v knižnom balení

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská skupina Komajota vydá svoj nový koncepčný príbehový album Potrubis na USB kľúči a v knižnom balení, ktoré bude obsahovať texty piesní a ilustrácie od výtvarníčky Márie Čorejovej.K dispozícii bude len limitovaná zberateľská edícia v počte sto kusov, ku ktorej Komajota spustila predpredaj na svojej webovej stránke, čím vynecháva klasickú distribúciu cez kamenné obchody. V pondelok kapela zároveň zverejnila video, v ktorom fanúšikom a fanúšičkám ponúka ukážky všetkých 15 skladieb a k nim prináležiace ilustrácie.O scenár a texty piesní prinášajúcich ucelený príbeh, sa postaral Michal Baláž, Komajota skomponovala hudbu a postupne ako skladby vznikali, vytvárala k nim Čorejová obrázky. „Potrubis je temný hudobný triler o láske, smrti a terorizme. Je to dystopický konceptuálny album, ktorý rozoberá témy nebezpečia konzumu a akejkoľvek totality či systému, ktorý vedie ku strate alebo obmedzeniu slobody, identity, základných ľudských práv. Sú to témy vysoko aktuálne a univerzálne,“ priblížil scenárista a textár albumu Michal Baláž.„Mišo Baláž nám poslal scenár o príbehu človeka, ktorý príde o všetko a v momente, keď nemá čo stratiť, zostupuje do podsvetia. Stretáva tajnú organizáciu, niečo medzi teroristickou bunkou a fanatickou sektou. Spoznáva odvrátenú tvár sveta, v ktorom žil. Keď je vmanipulovaný do príprav teroristického útoku na banku, kde pracoval, rozhodne sa konať, aby zachránil to posledné, čo mu ešte ostalo,“ uviedol spevák kapely Martin Husovský, podľa ktorého album poslucháčov prekvapí nielen po obsahovej, ale aj po hudobnej a kompozičnej stránke.„Hudba na tomto albume nie je najjednoduchšia, ale veľmi sa z toho tešíme, pretože kapela sa vyvíja a užili sme si to. Najmä prítomnosť živého sláčikového telesa, ktoré sme mali možnosť natočiť. Takisto sme nahrávali sitár, trúbky, dali sme pesničkám naozaj kvetnaté aranže,“ doplnil Husovský.Agentúru SITA informoval PR manažér kapely Edo Kopček.