Komárňania chcú zabrániť výstavbe obchvatu v rekreačnej oblasti

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 25. septembra (TASR) – Členovia občianskej iniciatívy za záchranu rekreačnej oblasti Mŕtve rameno Váhu – Apáli v Komárne dnes odovzdali na Mestskom úrade v Komárne petíciu proti výstavbe obchvatu mesta, ktorý by viedol práve cez mestskú rekreačnú oblasť. Petičné hárky podpísalo 5905 obyvateľov mesta, ďalších 251 podporilo petíciu v elektronickej podobe.Predmetom petície je žiadosť, aby mestské zastupiteľstvo v procese obstarávania a schvaľovania územného plánu mesta Komárno vylúčilo riešenie dopravy, ktoré počíta s vybudovaním obchvatu mesta Komárno cez mestskú časť a rekreačnú lokalitu Mŕtve rameno Váhu. Podľa iniciátorov petície by takáto výstavba bola v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli.Podporu petícii vyjadrila písomnou formou aj Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne.povedal člen petičného výboru Erik Bátora.Plánovaný obchvat mesta súvisí s výstavbou nového mosta do Maďarska, ktorý by mal byť odovzdaný do prevádzky v roku 2020. Severný obchvat Komárna, ktorý bude nadväzovať na nový most, by mal viesť na pilieroch ponad Mŕtve rameno Váhu, ktoré využívajú rekreanti i rybári. Projekt obchvatu sa dostal do územného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2005.