Komárno i Komárom. Na vlakových staniciach pribudli dvojjazyčné tabule

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (tretí vľavo) a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (tretí vpravo) sa rozprávajú po odhalení dvojjazyčnej tabule na železničnej stanici v Komárne v piatok 21. apríla 2017. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Komárne odhalil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (vľavo) a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (uprostred) dvojjazyčné tabule v piatok 21. apríla 2017.FOTO TASR – Ladislav Vallach, Komárno, 21. apríl 2017 Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Komárno 21. apríla (TASR) - Cestujúci na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Komárne budú mať k dispozícii názov stanice nielen v slovenčine, ale aj v jazyku národnostnej menšiny - v maďarčine. Dvojjazyčné tabule dnes slávnostne odhalil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spolu s podpredsedom Národnej rady SR Bélom Bugárom (obaja Most-Híd).Podľa nariadenia vlády bude takto postupne umiestnených spolu 55 tabúľ na staniciach, ktoré sa nachádzajú na národnostne zmiešaných územiach Slovenska. Týkať sa to bude všetkých jazykov národnostných menšín. Tabule budú osadené do konca septembra.povedal Érsek.podotkol Bugár, podľa ktorého takéto opatrenia neberú žiadne práva predstaviteľom väčšinového národa, ale zároveň určitým spôsobom dávajú najavo aj tu žijúcim národnostným menšinám - na juhu Slovenska Maďarom, na severe aj Rusínom -, že sa myslí aj na nich.konštatoval podpredseda parlamentu, podľa ktorého to svedčí o tom, že ak sa dodržiavajú dohody, ak sa dodržiava programové vyhlásenie vlády, potom z toho majú úžitok aj občania.Podľa príslušného nariadenia vlády zmena v označovaní sa týka iba železničných staníc v obciach, v ktorých sa k národnostnej menšine hlási najmenej 20 % obyvateľov. Zároveň na týchto staniciach musí byť prevádzkovaná pravidelná verejná osobná doprava.Celkovo bude na staniciach umiestnených 54 dvojjazyčných tabúľ v maďarskom a jedna tabuľa v rusínskom jazyku. Osádzať sa budú postupne podľa harmonogramu. Vôbec prvý dvojjazyčný názov železničnej stanice pribudol koncom marca v Slovenskom Novom Meste.