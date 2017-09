Komárno investuje do mestskej dopravy, chce opraviť stanicu i zastávky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 17. septembra (TASR) - Mesto Komárno sa opäť zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM), v piatok 22. septembra bude cestovanie mestskými autobusmi zadarmo. Ako TASR informoval Péter Szitás zo sekretariátu primátora, samospráva postupne plánuje rozvoj v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD) a nebude chýbať ani cyklopochod.V súčasnosti mesto pracuje na oprave budovy centrálnej autobusovej stanice. "Prostredníctvom ďalšej súťaže by sme chceli dať do poriadku interiér čakárne, ako aj samotnú autobusovú stanicu. V projekte figuruje aj inštalácia digitálnych panelov na jednotlivých nástupištiach či zavedenie linky elektrobusu medzi Komárnom a Komáromom. Okrem toho plánujeme vyvinutie mobilnej aplikácie, vďaka ktorej cestujúci získa kompletný prehľad presných informácií o cestovnom poriadku MHD," povedal Szitás.Ďalej plánujú opraviť jednotlivé autobusové zastávky, pričom by pri tomto projekte samospráva chcela spolupracovať s reklamnými agentúrami. "Za prenajatie konkrétnej reklamnej plochy prevezmú na seba náklady na opravu zastávky," uviedol viceprimátor Béla Keszegh.V najbližších mesiacoch sa bude rozhodovať o budúcnosti MHD pre nadchádzajúcich desať rokov. "Názory a postrehy obyvateľov v spojitosti s autobusovou dopravou sme sa snažili získať prostredníctvom online dotazníka, ale pripravuje sa aj komplexné vyhodnotenie a odborná štúdia, ktorá pomôže pri rozhodnutiach. Na základe toho sa koncom roka môže zrodiť nové verejné obstarávanie v spojitosti s autobusmi MHD," dodal Keszegh.Súčasťou kampane ETM budú aj ďalšie podujatia, cyklisti a cestujúci v autobusoch sa môžu tešiť na prekvapenia. "Pod záštitou poslanca Zoltána Bujnu sa bude konať aj cyklopochod, ktorý štartuje v piatok 22. septembra o 17.00 h z Klapkovho námestia. V komárňanskom regióne sa za uplynulé roky spravilo dosť pre cyklistov a v tomto by sme chceli pokračovať. V štádiu príprav je viacero projektových dokumentácií. Vlani boli inštalované stojany pre bicykle na viac ako 20 miestach," pokračuje pracovník sekretariátu primátora.V rámci rekonštrukcie ciest Komárna vyznačili aj cyklokoridory, aby sa podporila bezpečnosť cyklistov. "Verím, že v budúcnosti si aj v Komárne čoraz viac ľudí zvolí tento zdravší spôsob dopravy," ukončil primátor Komárna László Stubendek.