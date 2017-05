Komárno po roku opäť druhé, Halada: Je to veľký úspech

Na snímke zľava Marek Kozlík (Inter) a Filip Halada (Komárno) počas zápasu 5. kola Eurovia slovenskej basketbalovej extraligy mužov. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 21. mája (TASR) - Po roku zostala na hráčov MBK Rieker Com-Therm Komárno v Eurovia Slovenskej basketbalovej lige (SBL) opäť len trofej pre vicemajstra. Tentoraz bol vo finále nad ich sily bratislavský Inter, s ktorým prehrali 1:4 na zápasy. Aj napriek počiatočnému sklamaniu však hodnotiasezónu ako úspešnú.povedal bezprostredne po stretnutí tréner Komárna Richard Ďuriš.Jeho zverenci ťahali väčšinu piateho zápasu za kratší koniec, hlavne v druhej a štvrtej štvrtine dovolili súperovi dostať sa do dvojciferného vedenia.vymenoval Ďuriš faktory sobotňajšieho duelu.Komárno však aj v tohtoročnej edícii Eurovia SBL potvrdilo, že papierové predpoklady sú jedna vec a realita vec druhá. Aj napriek výmene trénera pred sezónou, zmenám v hráčskom kádri a piatemu miestu po základnej časti, mali v play off výbornú fazónu. Najskôr vyradili v krajskom derby Levice a do finále nepustili víťaza základnej časti a Eurovia Slovenského pohára Košice.povedal krídelník Filip Halada.dosiahli v sezóne 2016/2017 svoj najväčší úspech na medzinárodnej scéne, keď sa stali celkovým víťazom Alpsko-jadranského pohára. V ligovej súťaži podčiarkli svoju dlhoročnú stabilitu, v boji o majstrovskú trofej sa predstavili piatykrát za šesť rokov. Podobne ako v rokoch 2012, 2013 a 2016, aj tentoraz odchádzali z boja ako porazený tím.dodal Ďuriš.