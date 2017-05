Komárno znížilo stav finále. Zvráti ešte výsledok turnaja?

Boban Tomič z Komárna (vpravo) a Richard Grznár z Bratislavy v štvrtom zápase finále play off basketbalovej extraligy mužov medzi MBK Komárno - Inter Bratislava 17. mája 2017 v Komárne. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Eurovia SBL - 4. zápas finále:



MBK Rieker Com-Therm Komárno - BK Inter Bratislava 86:66 (48:23)



zostavy a body:



Komárno: Djordjevč 22, Vido 16, Halada 15, Langston 12, Tomič 9 (Cobb 8, Kuffa 4, Bojanovský, Jurčina, Marchyn 0)



Inter: Rančík 19, Barač 8, Vlahovič 5, Bílik a Nuhanovič po 2 (Walker 20, Mrviš 4, Radukič 3, Grznár 2, Páleník 1, Kozlík a Ondruš 0)



TH: 28/20 - 17/12, fauly: 20 - 25, trojky: 8 - 10, rozhodovali: Zubák, Fuska, Pipíška, 1000 divákov.



štvrtiny: 29:11, 19:12, 20:24, 18:19



/stav série: 1:3/



hlasy po zápase:



Richard Ďuriš, tréner Komárna: "Dokázali sme si, že vieme proti nim hrať. Hráči tomu uverili, na palubovke odovzdali obrovský kus energie, veľký kus srdca a toto je basketbal, ktorý sme chceli hrať. Ako v každom predchádzajúcom zápase v play off, rozdiel vo výsledku boli naše koše z tranzície. Tak sme skórovali dnes na začiatku a potom z náskoku ťažili."



Aleksandar Vlahovič, rozohrávač Interu: "Dnes nám to nevyšlo. Súper hral lepšie, získal víťazstvo. Stále sme to my kto má výhodu vedenia v sérii. V sobotu hráme, bude to nový zápas, ktorý chceme odohrať lepšie."



Vuk Djordjevič, rozohrávač Komárna: "Vedeli sme, že v prípade prehry sa sezóna pre nás skončí. Podľa toho sme aj začali a vysoké nasadenie udržali po celý zápas. Teraz sa pokúsime vyhrať aj v Bratislave a vrátiť sériu domov."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 17. mája (TASR) - Basketbalisti MBK Rieker Com-Therm Komárno zvíťazili v štvrtom finálovom stretnutí Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) nad BK Inter Bratislava 86:66 a v sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 1:3.Komárno malo impozantný vstup do zápasu, v úvodných šiestich minútach zaznamenali sériu dvadsiatich bodov za sebou. Strelecké suchoty Interu ukončil v šiestej minúte Mrviš, ale to už mali domáci basketbalisti taktovku duelu vo svojich rukách. Zverenci trénera Olivera Vidina nemali účinný recept na hru súpera, preto sa aj v druhej štvrtine herne trápili. "Obuvníci" viedli v jednom momente aj rozdielom 31 bodov, ale hostia upravili skóre zápasu na polčasových 48:23.Po prestávke síce Inter zlepšil svoju hru, manko na súpera sa však už len ťažko doťahovalo. Komárno totiž neopúšťala strelecká muška, na každý výraznejší tlak dokázali odpovedať. Pred záverečnou štvrtinou už bolo o osude zápasu rozhodnuté, priestor na palubovke tak dostali menej vyťažení hráči.