Komédia o Cuky a Luky je už v kinách: Na scenári pracovali aj herečky

Filmovú podobu príbehu parodickej dvojice Cuky a Luky známej z televíznych obrazoviek dnes predstavili tvorcovia a protagonisti v Bratislave. "Dali sme do toho všetko, urobili sme pre to maximum, je tu obrovská zodpovednosť, či to, čo my sme si mysleli, že tá cesta je správna, či naozaj bola," uviedla na margo bláznivej komédie Cuky Luky Film herečka Zuzana Šebová, ktorá spolu s Petrou Polnišovou stvárňuje v novej celovečernej slovenskej snímke preafektované slečny túžiace po kráse, obdive a sláve.

Najťažšie bolo napísať scenár

Herečky sa podpísali aj pod scenár filmu, ktorý odhaľuje pozadie vzniku priateľstva postavičiek, ktorých príhody u divákov už dávnejšie zľudoveli.

poznamenal pred slávnostnou premiérou Dangl, ktorý s televíznou dvojicou Cuky a Luky žije od začiatku. Bláznivá komédia však nie je súborom televíznych skečov, na ktoré sú diváci zvyknutí. Novinku, v ktorej sa objavuje viacero známych tvárí z televízie, nakrútil český režisér Karel Janák, tvorca komédií Snowboarďáci (2004) a Rafťáci (2006). Za kamerou stál Tomáš Juríček.

Komédia na Slovensku chýbala

Film označila za svoju veľkú výzvu aj hudobná skladateľka Ľubica Čekovská.

Vo filme si zahrala aj speváčka Barbora Švidraňová, ktorá ku komédii tiež naspievala titulnú pieseň spolu s Emmou Drobnou.

Som pyšná, tvrdí Zuzana Šebová

Zuzana Šebová verí, že to nie je ich posledná komédia.

dodala k novému takmer dvojhodinovému titulu, v ktorom sa ďalej predstavia Lukáš Latinák, Diana Mórová, Števo Martinovič, Zuzana Porubjaková, Viktor Vincze, Roman Pomajbo, Juraj "Šoko" Tabaček, Lucie Bílá či Štefan Skrúcaný.

"My sme film v živote nepísali, išli sme do toho ako nepopísaný papier. Priznám sa, že na začiatku sme vôbec neboli nadšené, ale nadšenie Dana Dangla bolo ako cunami, nejako nás prevalcovalo,""Učili sme sa za pochodu, už teraz som videla plno vecí, ktoré by sme možno urobili inak, ale ja som na nás strašne pyšná, lebo naozaj si za tým filmom stojíme,""Najťažšia úloha pre film bolo vytvorenie scenára, to bol veľmi ťažký pôrod, dlhý proces to bol, za nami sú dva roky sústavnej práce,""Bola to pre mňa nová žánrová záležitosť, robiť hudbu ku komediálnemu filmu teda ale vôbec nie je jednoduché, aby človek nebol lacno veselý a zase aby nebol príliš patetický,""Pracovalo sa veľmi výživne a veľmi rýchlo, ale ten adrenalín asi k tomu patrí.""Toto je vlastne môj prvý film v živote, mám z toho radosť, že sa môžem zúčastniť a že sa vôbec začali robiť komédie u nás na Slovensku, lebo to tu veľmi chýba a treba trošku nadhľadu a zasmiať sa nad svojím vlastným životom,""Máme obrovské množstvo ponaučení, strašne veľa sme sa naučili,""Bolo to naozaj obrovské budhistické cvičenie pre nás všetkých a som strašne rada, že sme to dotiahli do konca. Ďakujem aj Danovi, že nás na to nahovoril. Som pyšná, že máme takýto film a som šťastná, že máme komédiu,"