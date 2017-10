Komenského ulica v Košiciach má byť celá sprejazdnená do konca týždňa

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. októbra (TASR) - Do konca tohto týždňa má byť podľa zhotoviteľa diela, spoločnosti Eurovia SK, sprejazdnená celá Komenského ulica v Košiciach. V rámci kontrolného dňa (23.10.) stavby MET (modernizácie električkových tratí) to viceprimátorovi mesta Martinovi Petruškovi potvrdil generálny riaditeľ Eurovie SK Róbert Šinály.Na Komenského ulici finišujú stavbári so skúškami koľajníc i trolejového vedenia, ktoré už majú celé pod napätím.uviedol Petruško.Riaditeľ košického závodu Eurovie SK Štefan Bálint doplnil, že po zmodernizovanom úseku električkovej trate na Komenského ulici by síce už aj teraz mohli pustiť električky, zatiaľ však nemôžu, lebo musia mať v poriadku nielen samotnú trať, ale aj všetky doklady.poznamenal Bálint.vysvetlil Petruško.Zhotoviteľ predpokladá, že na stavbe MET bude s prácami pokračovať až do 20., respektíve 21. decembra, bude to však záležať od počasia.