Komentár Jana Bednářa: Bude alebo nebude?

Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Ako si udržať moc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Juhokórejský prezident Mun Če-in prichádza do Washingtonu v okamihu, kedy narastá neistota pred chystaným stretnutím amerického a severokórejského prezidenta.Podľa pôvodných predstáv mal teraz Mun Če-in spolu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom takpovediac „ladiť detaily“ pripravovanej dohody o denuklearizácii kórejského polostrova, o ktorej sa predpokladá, že bude podpísaná počas schôdzky amerického prezidenta Trumpa so severokórejským vodcom Kimom Čong-unom už 12. júna v Singapure.V súčasnej chvíli sa ale porada juhokórejského a amerického prezidenta vo Washingtone mení na akési „krízové rokovanie“ medzi oboma spojencami na Ďalekom východe o ďalších vyhliadkach mierovej dohody.Minulý týždeň dal totiž ako vždy nevyspytateľný severokórejský vládca najavo, že možno od schôdzky s Trumpom ustúpi, údajne kvôli nespokojnosti so súčasným vojenským cvičením juhokórejského a amerického námorníctva.K tomu je potrebné dodať, že tieto námorné manévre sa konajú pravidelne každý rok a nie sú pre nikoho žiadnym prekvapením. A v čase konania manévrov rastie napätie na kórejskom polostrove vždy.Spolupracovníci amerického prezidenta Trupmpa si však už teraz kladú otázku, či Kim Čong-un myslí naozaj vážne svoje predsavzatie uzatvoriť mier a zbaviť sa jadrových zbraní. Americký viceprezident Mike Pence v pondelok v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News podotkol, že Kim Čong-un by sa nemal s Donaldom Trumpom „zahrávať“ pre prípad, že nechce splniť dané sľuby.Niektorí americkí zahraniční politickí odborníci hovoria, že nové výroky severokórejského vládcu Kima nemusia byť vždy z jeho hlavy. A že sú možno inšpirované v Pekingu, s ktorým momentálne vedie Washington vážne obchodné spory.V každom prípade je jasné, že ani dve nedávne návštevy amerického ministra zahraničia Mika Pompea v Pchjong-jangu neobjasnili bližšie skutočné zámery severokórejského diktátora.Je tu základná otázka, či bude Kim Čong-un skutočne ochotný úplne zrušiť svoj jadrový program, ktorý až doteraz jeho režim považoval za neodstrániteľnú podmienku toho, aby sa udržal pri moci.Pre Donalda Trumpa je však neistota ohľadom schôdzky s Kimom obzvlášť nepríjemná.Americký prezident Trump teraz čelí kritike v medzinárodnej politike, či už pre odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom alebo kvôli presťahovaniu amerického veľvyslanectva do Jeruzalemu, ktoré vyvolalo veľké násilie.Prípadný neúspech chystaného summitu Trumpa s Kimom by tak bol pre neho a pre jeho stúpencov ďalšou ťažkou ranou na poli medzinárodnej politiky.