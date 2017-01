Komentár O. Konráda: Kauza Chambon v záujme žalobcov a polície

KOMENTÁR Konrád Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zlato a poisťovne

Ostreľovaný Janoušek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Najlepším argumentom proti neustále opakovaným podozreniam z účelovosti minuloročnej urýchlenej reorganizácie polície, pri ktorej zanikol samostatný Útvar pre odhaľovanie organizovaného zločinu, je pokračovať v rozpracovaných kauzách.Teda ukázať, že Národná centrála proti organizovanému zločinu nebola zriadená kvôli zametaniu káuz pod koberec. A aspoň v posledných dňoch to vyzerá, ako keby sa začali prejavovať dôsledky veľkého záťahu ÚOOZ na Úrade vlády ČR a na ďalších miestach pred viac ako tromi rokmi.Vtedy vyšetrovatelia označovali za úspech zabavenie značného množstva zlata v bezpečnostných schránkach. Nebolo však jasné, či môže patriť politickému podnikateľovi Janouškovi, spájanému v minulosti s krvným laboratóriom Chambon. O zlato sa neskôr prihlásil podnikateľ Luboš Pašek, Janouškov blízky priateľ. Dokonca to bol on, kto ho autom odviezol po slávnom lobistovom dopravnom incidente.Lenže vlani v lete so žiadosťou neuspel, pretože nebol stíhaný a hoci to vyzerá absurdne, v takom prípade sa nemôže proti zabaveniu brániť. Teraz je už ale obvinený spoločne s tromi ďalšími osobami a to z podvodu vo výške takmer 40 miliónov korún.Podstatu kauzy v skratke nejde detailnejšie rozobrať, ale zhruba ide o to, že špičkovo vybavené laboratórium Chambon vykonávalo genetické krvné testy pre viacero nemocníc a dostávalo obrovské zákazky hlavne od VZP, ale aj iných poisťovní. Keď koncom roka 2011 anonymní vlastníci Chambon predali za 650 miliónov nemeckému Synlabu, údajne mal dostať polovicu tejto sumy práve Janoušek.Podľa niektorých prameňov však čoskoro po predaji príjmy laboratória dramaticky klesli. Akoby dovtedy skvelý obchod bol čisto naviazaný na osobných väzbách tajných majiteľov Chambonu a poisťovní.Polícia viní Pašeka a iných za neoprávnene veľké úhrady práve od poisťovní – dve osoby sa mali dopustiť zločinu neoprávneného podnikania. Námestník olomouckého Vrchného zastupiteľstva Komár hovorí o obzvlášť závažných podvodoch. Ale bližšie informácie nie sú k dispozícii a zatiaľ sa ani nezdá, že vyšetrovatelia majú nejaké dôkazy proti samotnému Janouškovi.Už samotný fakt, že v sieti uviazli jeho niekdajší partneri, však nie je pre neho isto príjemný. Pripomeňme, že „politický podnikateľ“, ako sa Janoušek sám označuje - v istých kruhoch je však bežne prezývaný Lord Voldemort - má momentálne zo zdravotných dôvodov prerušený nepodmienečný trest za úmyselné zrazenie a zranenie vodičky, do ktorej auta predtým narazil. A tiež to, že minulý mesiac bol podaný návrh na obžalobu za krivú výpoveď a nepravdivý posudok súdneho znalca, ktorý vystupoval pred súdom v Janouškov prospech.To však nesúvisí s kauzou Chambon, v ktorej by napokon mohol uviaznuť širší okruh osôb. A vyšetrovanie ktorej, aj keď už dlho trvá, až teraz získava dynamiku, hoci sa isto ešte potiahne nejaký čas. Uvidíme, či medzitým nezačnú na povrch vychádzať ďalšie prípady, odštartované v noci 13. júna 2013. Záujem na tom majú niekoľkokrát neúspešní žalobcovia aj reorganizovaná polícia.