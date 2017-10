Komentár: Vedci zistili, že ľudia, ktorí dávajú na Facebook fotky húb, čo nazbierali, vedú smutný život a majú sklony k samovražde

Podľa získaných dát, ktoré vedci podrobili skúmaniu, to vyzerá, že títo ľudia v skutočnosti vedú veľmi smutný a nudný život. "Výsledky prekvapili nás samotných. Predpokladali sme, že ľudia zdieľajú na Facebooku fotografie húb, čo nazbierali kvôli tomu, aby svetu dokázali, ako sú skvelí. Pozbierané dáta tento fakt nerozporuje. Avšak keď sme šli trochu viac do hĺbky a zistili, že títo ľudia svojimi fotkami húb volajú o pomoc. Každý vyfotený košík s hubami, každý hríb s veľkosťou polienka do ohňa, všetky tie dubáky sú len zúfalý pokus ľudí vykričať do sveta, že v živote nedosiahli nič viac, než že šli do lesa na huby, "vysvetľuje profesor Holý, ktorý sa na výskume podieľal. "Títo ľudia túžia po pozornosti a chcú, aby ich niekto pohladil a povedal, že to bude dobré. Cítia sa menejcenne a dobre vedia, že ten plný košík húb je vrchol ich života. Dalo by sa povedať, že fotka košíka plného húb na Facebooku je istá forma podrezania si žil vo vani. Niečo v zmysle demonštratívny samovraždy, "pokračoval profesor Holý, pričom z toho bol tiež prekvapený.

Psychológovia nabádajú verejnosť, aby na Facebooku takzvane nelajkovali fotografie svojich známych, ale aby im radšej napísali či zavolali, či je všetko v poriadku a či nepotrebujú s niečím v živote pomôcť. Ak narazíte na niekoho, kto zdieľa fotografie svojich húb niekoľkokrát týždenne, radšej volajte rovno linku bezpečia. Tento jedinec je už v pokročilom štádiu poškodenia a zásah laika by mohol situáciu ešte viac zhoršiť. "Ja už nemôžem. Prišiel som o prácu, manželka ma opustila. Bývam v prenajatej garsónke. Veľa pijem. Všetko to zašlo tak ďaleko, že jedného dňa som to všetko vzdal. Išiel som na huby, naplnil košík, tento vyfotil a dal na Facebook. Ešte som k tomu pridal komentár, že rastú, a pridal smajlík. Mne už je všetko jedno. Ak sa veci nepohnú k lepšiemu, pokojne to urobím znova. Ja už fakt nemám čo stratiť, "rozplakal sa pán Jindřich Molnár, ktorý na Facebook dával fotky nazbieraných húb aj v minulosti. A nie je jediný. Hubárska sezóna práve vrcholí, takže ľudí ako je pán Molnár je čím ďalej tým viac. Ľudí, ktorí už nevedia, čo so svojím životom. Cíti sa mizerne a nevidia iné východisko. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto dáva na Facebook fotografie húb, ktoré nazbieral, pokúste sa mu nejako pomôcť. V žiadnom prípade ho v tomto jeho konania nepodporujte. Naopak mu ponúknite, že ho napríklad zoberiete na prechádzku alebo do kina. Uvidíte, že v jeho strhanej tvári s prázdnym pohľadom vykúzlite aspoň na okamih náznak úsmevu. A to za to rozhodne stojí.

Zdroj: G.cz