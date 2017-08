Komentátorka CNN: Američania si nedokážu vziať ponaučenie z hurikánov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. augusta (TASR) - Američania sa nedokážu poučiť z predchádzajúcich búrok a hurikánov, pretože popierajú klimatické zmeny a súvisiace problémy koordinovane neriešia na federálnej úrovni. Pre americkú spravodajskú televíziu to uviedla komentátorka Frida Ghitisová.povedala Ghitisová.Väčšina holandských reportérov, ktorí sú momentálne v Texase, sa vo svojich príspevkoch pýta, ako je možné, že Spojené štáty tak skoro postihla ďalšia podobná katastrofa, keďže Holandsko je schopné vyhýbať sa veľkým záplavám už desaťročia.myslí si Ghitisová.Toto odmietanie má podľa jej názoru dve roviny. Prvou je environmentálne odmietanie, keďže Biely dom neverí v klimatické zmeny. Potom je tu psychologická rovina, keďže mnohí Američania sa utvrdzujú v presvedčení, že práve im sa podobné katastrofy vyhnú.Problémom je podľa nej aj všeobecná averzia k federálnej vláde vo Washingtone a snaha robiť veci na štátnej či miestnej úrovni. Isté problémy však môže zvládnuť len centrálna vláda.uviedla Ghitisová.Komisia následne predstavila plán, na základe ktorého sa spustila výstavba rozsiahlych protipovodňových systémov, ktoré boli dokončené v roku 1997.povedala Ghitisová.Dodala, že náklady na výstavbu protipovodňového systému sa vtedy zdali obrovské: päť miliárd dolárov. V porovnaní so škodami spôsobenými búrkou či hurikánom je to však veľmi málo. Napríklad Katrina stála Spojené štáty 108 miliárd dolárov, plus nesmierne ľudské utrpenie.