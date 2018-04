Komik Ľubomír Lipský miloval jazz, nakoniec sa rozhodol pre herectvo

V roku 1923 sa narodil český herec LUBOMÍR LIPSKÝ. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pelhřimov/ Bratislava 19. apríla (TASR) - Lubomír Lipský bol legendou českého divadelníctva a hral v mnohých dobových filmoch. V roku 1945 bol jedným zo zakladateľov Divadla satiry a od 50. rokov 20. storočia bol členom súboru Mestských divadiel pražských. Vo štvrtok 19. apríla uplynie 95 rokov od jeho narodenia.Lubomír Lipský sa narodil 19. apríla 1923 v Pelhřimove. Študoval divadelnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od detstva sa zaujímal aj o hudbu, hral na klavíri, saxofóne, pozaune, účinkoval i v jazzovom orchestri. Zamýšľal sa nad kariérou profesionálneho hudobníka, ale komediálny talent ho nasmeroval do filmu a divadla.S bratom Oldřichom, neskorším významným režisérom, založili v Pelhřimove Dramatické štúdio mladých, kde v roku 1935 v Strakonickom dudákovi Lubomír vystúpil prvý raz na javisko. V roku 1945 bol herec jedným zo zakladateľov Divadla satiry.Pred kameru sa Lubomír Lipský po prvý raz postavil v roku 1946, keď si spolu s bratom zahrali vo vojnovom filme V horách duní. Od tých čias stvárnil množstvo postáv vo filmoch, v rozprávkach a televíznych seriáloch.Umelecká rodina sa však dostala v polovici minulého storočia do problémov. Na nový režim doplatil v roku 1949 otec Lipského. Ten mal v rodnom Pelhřimove cukráreň a kaviareň, ale pôsobil aj v miestnom ochotníckom spolku Rieger. Bol jeho predsedom, konateľom, hercom i režisérom. S ochotníkmi hrali Hrátky s čertem (Jan Drda), a pretože výprask dostal červený čert, predstavitelia novej moci to označili za inotaj. Obvinili ho dokonca z rozvracania republiky a poslali ho na dva roky nútených prác. Pri zatýkaní sa zamyslel a povedal už legendárny výrok:. Neskôr odznel aj v kultovom filme Limonádový Joe. Režisérske žezlo po otcovi symbolicky prevzal brat Oldřich Lipský, ktorý s bratom Lubomírom spolupracoval.V ďalších rokoch hral Lubomír Lipský napríklad vo filmoch Císařův pekař a pekařův císař(1951), Byl jednou jeden král (1954), Čest a sláva (1968). Brat Oldřich ho obsadil do životnej úlohy dobráckeho učiteľa literatúry v paródii na brakové detektívky Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970). Popri menšej úlohe v komédii ako Zabil jsem Einsteina, pánové (1969 ) mu brat ponúkol hlavnú úlohu i v rodinnej komédii Šest medvědů s Cibulkou (1972), alebo Ať žijí duchové (1977).Prvú televíznu komickú scénku zahral už na Vianoce 1953, v roku začiatku televízneho vysielania. Pravidelne sa objavoval v silvestrovských estrádach a rôznych zábavných reláciách. Lipský bol populárnym zabávačom a vravieval:, vravieval.Hral v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského, Pán Tau, Kameňák a iných.Na začiatku 60. rokov sa objavil v roli deda Potůčka v úplne prvom TV seriále Tři chlapi v chalupě, hoci mal len 40 rokov.Jeho satirické začiatky v pelhřimovskom Dramatickom štúdiu neboli po vôli úradom. A ani ďalšie vystúpenia, ktoré herec neskôr predvádzal spolu so Stelou Zázvorkovou, Milošom Kopeckým či Miroslavom Horníčkom v Divadle satiry.Televízny záznam predstavenia Charlieho teta z roku 1969 patrí k legendárnym reláciám. V roku 1996 začal hrať v Divadle ABC, občas účinkoval aj v divadle Na Jezerce. O rok neskôr Lipský zažiaril v televíznom seriáli Fantom operety.Bol jedným z hercov vo filme Saturnin (1994). Je to presne ten film, ktorý stavil na výborné herecké výkony a historickú atmosféru zdôraznenú dobovou hudbou.Herec napríklad exceloval aj v televíznom filme Tri plus 1 s Miroslavom Donutilom (2005) a v televíznom seriáli Hraběnky (2007).V roku 1997 získal cenu Thálie za úlohu Billyho Kippa v muzikáli Sny z Nového Yorku, v roku 2006 mu udelili druhú cenu Thálie za celoživotné herecké majstrovstvo.V posledných rokoch sa objavoval v komerčných projektoch typu Školní výlet, Kameňák 3 a podobne.Herecká legenda opustila filmový a divadelný svet 2. októbra 2015 vo veku 92 rokov.