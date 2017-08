Komisár Oettinger: Briti budú musieť platiť príspevky EÚ aj po brexite

Na archívnej snímke komisár Európskej únie (EÚ) pre digitálnu ekonómiu a spoločnosť Günther Oettinger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Brusel 7. augusta (TASR) - Veľká Británia bude musieť vyplácať finančné príspevky Európskej únii aj po brexite, odchode z EÚ. Domnieva sa to eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger.povedal Oettinger pre dnešné vydanie nemeckého denníka Bild. Ide o záväzok, zdôraznil.citovala ho agentúra DPA.Dlhodobo chýba v rozpočte EÚ v dôsledku brexitu desať až 12 miliárd eur ročne, odhaduje Oettinger. Podľa jeho slov by to malo byť vykompenzované súborom opatrení zahŕňajúcich úspory i vyššie príspevky členských štátov. Od Nemecka sa potom bude zrejme očakávať dodatočný "jednomiestny miliardový príspevok", dodal nemecký kresťanskodemokratický politik.Vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ v marci 2019 príde Únia o veľkého prispievateľa do svojho rozpočtu. Celkovo predstavuje rozpočet EÚ ročne asi 155 miliárd eur.