Komisia, nariadená Trumpom, preverí údajné volebné podvody v USA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal včera dekrét o vytvorení komisie, ktorá bude vyšetrovať obvinenia z podvodov pri novembrových prezidentských voľbách, informovala agentúra AP.Zriadeniu dlho očakávanej komisie predchádzali Trumpove nepodložené obvinenia, že by v prezidentských voľbách mohlo byť 3-5 miliónov hlasov odovzdaných nelegálne.Komisia sa bude zaoberať preverovaním obvinení z nezákonného hlasovania a podvodnej registrácie voličov. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová uviedla, že komisii bude predsedať americký viceprezident Mike Pence. Dodala, že komisia chce svoju prácu zavŕšiť správou pre prezidenta, ktorú by mala dokončiť do roku 2018.Trump zvíťazil v novembrových prezidentských voľbách ako nominant republikánov vďaka získaniu dostatočného počtu hlasov tzv. voliteľov za jednotlivé štáty.Jeho demokratická súperka Hillary Clintonová však podľa oficiálnych výsledkov dostala o takmer tri milióny viac hlasov voličov, keď si zabezpečila jasnú väčšinu v tradične demokratických štátoch ako Kalifornia, čo podráždilo Trumpa, ktorý zatiaľ bez predloženia dôkazov hovoril o rozsiahlych volebných podvodoch. Predstavitelia jednotlivých štátov USA, volební experti i politici sa však zhodujú, že volebné podvody sú v Spojených štátoch zriedkavé.