Komisia odporučila na verejné vypočutie 9 kandidátov na šéfa ÚVO

Na snímke zľava kandidáti na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie Marek Vladár, Nina Nerušilová a Juraj Tkáč počas prvého kola verejného vypočutia kandidátov na členov Rady ÚVO v Bratislave 8. augusta 2017. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 9. augusta (TASR) - Komisia dnes na verejné vypočutie vládou odporučila deväť kandidátov na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR.Do stanoveného termínu boli doručené prihlášky desiatich kandidátov - Helena Polónyi, Peter Kubovič, Martin Hasay, Miroslav Hlivák, Matej Sliška, Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová, Elena Sivová, Zita Táborská a Branislav Šarmír. Komisia na verejné vypočutie odporučila všetkých kandidátov okrem Šarmíra, ktorý nesplnil všetky stanovené podmienky uvedené vo výzve na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO. Nedoručil totiž všetky doklady do termínu stanoveného vo výzve a nepreukázal minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní.Proces voľby predsedu ÚVO a zverejňovanie informácií o ňom bude podľa ÚV aj v druhom kole rovnaký ako v kole prvom. Mená spolu so životopismi kandidátov zverejní úrad vlády ihneď po technickom spracovaní prihlášok na svojom webovom sídle. Projekty kandidátov budú zverejnené v rámci kompletného materiálu pripraveného na rokovanie vlády a rovnako na webovom sídle úradu vlády v sekcii Rokovania.dodal úrad vlády.Vláda v prvom kole nevybrala svojho nominanta na predsedu ÚVO. Verejné vypočutie v máji tohto roka absolvovali traja kandidáti, ani jeden z nich však nezískal potrebný počet hlasov. O post šéfa úradu sa vtedy uchádzali jeho súčasná predsedníčka Zita Táborská, právnik z ÚVO Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy Juraj Méry. Päťročné funkčné obdobie Táborskej skončilo v júni.Úrad vlády preto vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO, s termínom do konca júla. O kandidátovi vybranom vládou definitívne rozhodne Národná rada (NR) SR, a to pravdepodobne na svojej septembrovej schôdzi.