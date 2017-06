Komisia posudzujúca kandidátov na post šéfa ÚRSO vznikne onedlho

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 8. júna (TASR) - Komisia, ktorá by mala posúdiť kandidátov uchádzajúcich sa o post šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), vznikne zanedlho. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.spresnil Stano.Zastúpenie v nej podľa hovorcu budú mať predstavitelia najvýznamnejších zamestnávateľských zväzov, a to Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Klubu 500, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) za predstaviteľov samosprávy, ako aj Ministerstvo hospodárstva SR.dodal Stano.Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti 6. júna odporučil opätovne schváliť v pléne novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach (ÚRSO), ktorú v máji vrátil parlamentu prezident SR Andrej Kiska, bez zmien. Výbor navrhol len zmeniť účinnosť novely zákona, a to z 1. júna na 28. júna 2017. Prezidentom vrátenú novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach by plénum NR SR malo prerokovať na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 13. júna.Prezident SR Andrej Kiska vrátil do NR SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach 25. mája. Vo svojom rozhodnutí poukázal na dve oblasti schválených zmien, ktoré podľa neho zásadne oslabujú nezávislosť ÚRSO pri cenovej regulácii. Po prvé tým, že predsedu úradu už nemá vymenúvať a odvolávať prezident, ale vláda, čím sa podľa Kisku stane ešte viac závislým od vlády a jej politického tlaku. Druhou jeho výčitkou je, že účastníkom konania vo vybraných cenových konaniach bude aj MH SR alebo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.Rezort hospodárstva je však presvedčený, že novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach zásadne prispeje k transparentnosti procesov rozhodovania o cenách energií a k informovanosti.konštatoval 26. mája v reakcii na rozhodnutie prezidenta SR hovorca MH SR Maroš Stano.Kancelária prezidenta SR Andreja Kisku dostala 7. februára 2017 od v súčasnosti už bývalého predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka list, v ktorom oznámil, že sa dňom 8. februára 2017 vzdáva funkcie predsedu ÚRSO. Tým mu zároveň zanikla aj funkcia predsedu Regulačnej rady. Kiska zobral list na vedomie.Holjenčík oznámil svoje odstúpenie z funkcie ešte 2. februára 2017. Od začiatku tohto roka čelil kritike zo strany opozície aj koaličnej SNS. Dôvodom bola zmena cien energií na tento rok, ktorá pre vyššie fixné poplatky v mnohých prípadoch spôsobila výrazné zvýšenie faktúr.