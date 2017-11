Komisia v bratislavskom Novom Meste preverovala rozdávanie bagiet

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 4. novembra (TASR) – Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.V Novom Meste môže dnes hlasovať 36.578 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov.Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.