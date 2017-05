KOMORA: Jarné práce na Slovensku poznačil nedostatok vlahy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Jarné práce na Slovensku počas 20. týždňa poznačil nedostatok vlahy, ktorý Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) nahlasovali najmä poľnohospodári z oblasti Bratislavy a Záhoria. Uviedla to dnes pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová." spresnila.Poľnohospodári podľa Holéciovej už s jarnými prácami na poliach postupne končia. Zakladanie úrody, sejbu jarín majú za sebou poľnohospodárske podniky v okresoch Bratislava, Trnava, Senica, Skalica, Komárno, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Liptovský Mikuláš, Martin, Zvolen či Prešov." priblížila.Osev jarných plodín sa podľa nej dostáva do záverečnej fázy aj v oblasti Trenčína. Poľnohospodári sejú už len kukuricu a sóju. V mnohých poľnohospodárskych podnikoch začali so senážovaním.doplnila.Pripomenula, že nočné mrazy počas 17. kalendárneho týždňa a v nasledujúcom období spôsobili škody na viacerých poľnohospodárskych plodinách, respektíve kultúrach v rámci rôznych oblastí Slovenska.dodala Holéciová.