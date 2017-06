Komora nesúhlasí so zmenami v príspevku pre materské školy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. júna (TASR) – Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby neodsúhlasili zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách. Túto zmenu obsahuje novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú už odobrila minulý týždeň vláda. Učitelia upozorňujú, že finančne prostriedky, ktoré boli doteraz určené na vzdelávanie detí, môžu byť použité na bežnú prevádzku škôl.Podľa prezidenta SKU Vladimíra Crmomana, táto zmena sa do návrhu zákona dostala v rámci medzirezortného pripomienkovania akceptovaním pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska, a to podľa neho bez akejkoľvek širšej odbornej diskusie.“ priblížil Crmoman. V súčasnosti sa účelovo viaže príspevok od štátu len na predškolákov tak, aby mohol byť použitý výlučne na učebné pomôcky, didaktickú techniku, exkurzie a spotrebný materiál na výchovu a vzdelávanie.V novele zákona sa však navrhuje vypustiť účel použitia príspevku. Tým podľa učiteľov hrozí, že z príspevku bude financovaná bežná prevádzka a napríklad na učebné pomôcky nebudú mať MŠ v rozpočte nič. Vyzvali preto poslancov, aby túto zmenu nepodporili a presadili pôvodný návrh ministerstva školstva.SKU v tejto súvislosti v termíne od 21. do 31. mája uskutočnila v materských školách prieskum, s cieľom zistiť súčasný stav využitia týchto finančných prostriedkov, ako aj názory riaditeliek na pripravovanú zmenu. Do prieskumu sa zapojilo takmer 800 materských škôl v SR, ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto. Ukázalo sa, že až 84 percent z nich je za ponechanie účelovej viazanosti príspevku. Podľa vyjadrení respondentov ho ani dnes 49 MŠ, i keď to nariaďuje zákon, nemá možnosť čerpať a až 88 riaditeliek uviedlo, že sa nemôže spolupodieľať na rozhodovaní o jeho použití. Prieskum zároveň ukázal, že účelovú viazanosť rozšírenú o možnosť vybavenia interiéru a exteriéru v súlade so školskými vzdelávacími programami MŠ by uvítalo až 75,2 percenta respondentov.