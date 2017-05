KOMORA: Počet nových exekúcií vlani klesol o takmer 60.000

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Počet nových exekúcií na Slovensku vlani klesol o takmer 60.000. Informovala o tom dnes Slovenská komora exekútorov (SKE), ktorá vlani zaznamenala 453.870 nových exekúcií. V roku 2015 to bolo podľa SKE 512.855 prípadov a pred troma rokmi bol počet nových exekúcií ešte vyšší, až 527.071.Exekútori pripomínajú, že v posledných rokoch prešli v exekučnej legislatíve viaceré zmeny, ktoré posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov." uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová. Upozornila, že aj z tohto dôvodu sa však môžu uchýliť k iným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok." poznamenala.Zároveň informovala, že vlani bolo ukončených 62.276 exekučných konaní. Neukončených konaní tak ostalo po vlaňajšku 391.594. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti SKE a súdnych exekútorov za rok 2016. Tú podľa zákona predkladá SKE ministerstvu spravodlivosti do 30. apríla.Kolesárová pripomína, že vlani pôsobilo na Slovensku 323 súdnych exekútorov. "doplnila.Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.