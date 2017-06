Komora poľnohospodárov: V týchto dňoch sa začalo so zberom obilia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Poľnohospodári v týchto dňoch začali so zberom obilia. Na celom území SR s výnimkou niekoľkých lokalít pretrváva a neustále sa zvyšuje vlahový deficit, čoho výsledkom je aj "zahorené" obilie s minimom jadra a s predpokladom nižších úrod, než boli vlani. Informovala o tom dnes hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Obilie sa podľa nej kosí najmä na juhu Slovenska, žatvu poznačuje výrazné sucho. V rámci bratislavského regiónu sa žatva začala v okrese Senec, poľnohospodári zbierajú ozimný jačmeň. V Galantskom okrese sa začala žatva v neobvykle skorom termíne, už 20. júna, keď sa poľnohospodári pustili do zberu ozimného jačmeňa. Prvé výsledky zaostávajú od minuloročnej produkcie. Enormne suché počasie, vysoké teploty a silné vetry urýchlili dozrievanie všetkých hustosiatych obilnín, ako aj repky. Z pšeníc poľnohospodári "zakosili" aj do tvrdých odrôd, kde výsledky tiež zaostávajú za minulým rokom.Uviedla, že v trenčianskom regióne (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín) je pri tomto počasí predpoklad, že v 27. týždni sa na jeho južných častiach rozbehne aj zber repky. V okrese Bánovce nad Bebravou sa žatva začala ozimným jačmeňom. V okrese Komárno sa žatva začala u ozimného jačmeňa. Z tohto okresu poľnohospodári hovoria o rozdielnych predbežných výsledkoch. Tie závisia od množstva zrážok, ktoré padli v daných chotároch. V okrese Prievidza nástup extrémne vysokých teplôt urýchľuje dozrievanie pšeníc a jačmeňov, kde zrno vo fáze mliečnej zrelosti je značne dehydrované. Kosiť by sa malo na prelome júna a júla.Severne položené regióny majú do začiatku žatvy ešte niekoľko týždňov, žatva by sa mohla napríklad v okrese Dolný Kubín začať na prelome júla a augusta. V regióne Dolný Kubín (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín), v okrese Liptovský Mikuláš či v oblasti Turca a na Kysuciach poľnohospodári dokončujú prvú kosbu, silážovanie a výrobu sena, niektoré podniky začnú s druhou kosbou krmovín.apeluje predseda SPPK Milan Semančík. Celkové výsledky žatvy budú závisieť od vývoja počasia.