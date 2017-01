Komora učiteľov: Novela z dielne SaS vytvára priestor na šikanovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) žiada poslancov za SaS Luciu Duriš Nicholsonovú, Juraja Drobu a Natáliu Blahovú, aby stiahli z rokovania Národnej rady SR novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Novela podľa učiteľov vytvára priestor na diskrimináciu a šikanovanie skupiny ľudí jedného povolania.Podľa návrhu zákona, škola si bude môcť v prípade podozrenia vyžiadať na konkrétneho učiteľa odpis z registra trestov a overiť si, či sa v minulosti nedopustil obzvlášť závažného zločinu, ako napríklad zneužívania detí, znásilnenia a podobne. Odpisy budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania.vysvetlila Ďuriš Nicholsonová. Pôvodne sa v návrhu novely zákona počítalo s tým, že by odpisy museli predložiť aj už zamestnaní učitelia.uviedol prezident SKU Vladimír Crmoman. Výsledok podľa neho vôbec nemusí byt ten, o ktorý sa pokúšajú poslanci vo svojom zámere.dodal.Riaditeľ školy má podľa Crmomana pri prijímaní nového zamestnanca plnú kompetenciu preveriť jeho bezúhonnosť. Ak sa vyskytne počas zamestnaneckého pomeru problém so zákonom, tiež je o tom riaditeľ školy oboznámený a musí vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich kompetencii.dodal Crmoman. SKU zároveň považuje takúto čiastkovú úpravu zákona bez širšej diskusie za unáhlenú a nesystémovú.zdôraznil.Právna norma z dielne SaS, ktorá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní, je reakciou na konkrétny prípad, ktorý sa odohral na bratislavskej základnej škole. Tá prijala učiteľa, ktorý spĺňal podmienky a predložil čistý výpis z registra trestov. Až po čase sa ukázalo, že učiteľ bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený.