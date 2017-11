Komplex Bieleho domu uzavreli, prenikol doň podozrivý človek

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3 novembra (TASR) - Komplex Bieleho domu uzavreli po tom, ako do jeho areálu v piatok ráno miestneho času vnikol narušiteľ. Nemenovaného muža, ktorý prekonal severné oplotenie vyše sedemhektárového pozemku, vzali do väzby prenapísala na Twitteri Tajná služba Spojených štátov (USSS), zabezpečujúca ochranu sídla amerického prezidenta.Bezpečnostné zložky preventívne uzavreli časť priľahlého bulváru Pennsylvania Avenue a parku Lafayette. Novinárom, ako aj ďalším pracovníkom Bieleho domu zakázali až do vyšetrenia celej záležitosti opúšťať predmetný areál.Iba niekoľko minút pred týmto incidentom odcestoval americký prezident Donald Trump z Bieleho domu vrtuľníkom Marine One a vydal sa na svoje turné po Ázii.Ako dodala agentúra AP, hovorca USSS viac informácií o tomto incidente bezprostredne neposkytol.