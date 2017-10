Kompoziční šachisti vytvoria skladby k storočnici Československa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) – Budúcoročné 100. výročie vzniku Československa si zaujímavým spôsobom pripomenú slovenskí a českí šachisti. Súčasťou v týchto dňoch vyhlásenej šachovej skladateľskej súťaže je zloženie symbolického šachového problému, ktorý má evokovať jubileum bývalého spoločného štátu. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek.Medzinárodný skladateľský turnaj "Československo 100" vypísali Slovenská organizácia kompozičného šachu (SOKŠ) a Šachový zväz Českej republiky (ŠSČR). Súťaž zahŕňa celkovo tri rôzne druhy šachových skladieb - mat 2. ťahom, pomocný mat 2. ťahom (kde biely dáva mat s pomocou čierneho) a symbolický problém bez obmedzenia výzvy a podmienok, ktorý bude nejakým spôsobom spojený so 100. výročím vzniku Československej republiky.povedal pre TASR predseda SOKŠ Marián Križovenský.Záujemcovia môžu poslať najviac dva problémy do jednotlivých kategórií, samostatne alebo v spoluautorstve, a to do 30. júna 2018. Víťazi získajú finančné a vecné ceny.priblížil Križovenský.Vyhlásenie výsledkov bude symbolicky 28. októbra 2018 – v deň 100. výročia vzniku Československa. Pred vyhlásením výsledkov sa uskutoční riešiteľský turnaj, v ktorom bude určená najťažšia vyznamenaná skladba na riešenie v rámci prvých dvoch kategórií.Slovensko patrí v kompozičnom šachu z pohľadu kvality tvorby šachových skladieb k svetovej špičke. Vo svetovej súťaži družstiev v kompozičnom šachu v nedávnych rokoch Slovensko získalo dve strieborné medaily. Slovák Bedrich Formánek pôsobil v rokoch 1994-2002 ako prezident Svetovej organizácie kompozičného šachu, v súčasnosti je jej čestným prezidentom. V súťaži "Československo 100" bude jedným z rozhodcov.Bližšie informácie o súťaži nájdu záujemcovia na webstránke https://soks.sk/ceskoslovensko-100/. Partnermi turnaja sú bratislavská Nadácia 42 a Pražská šachová společnost.