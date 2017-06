Komunálni pracovníci v Grécku štrajkujú, v mestách sa hromadia odpadky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Claude Paris Foto: TASR/AP/Claude Paris

Atény 22. júna (TASR) - Tisícky štrajkujúcich komunálnych pracovníkov dnes pochodovali ulicami Atén s cieľom presvedčiť grécku vládu, aby im garantovala lepšie pracovné zmluvy. V dôsledku štrajku sa vo väčších mestách krajiny už niekoľko dní hromadia odpadky.Podľa úradov sa demonštrácie v Aténach zúčastnilo približne 5000 ľudí. Protestujúci sa dostali do potýčok s políciou, ktorá použila slzotvorný plyn, aby im zabránila preniknúť do parlamentného komplexu.Neobjavili sa správy o zatknutiach, avšak dvaja demonštranti utrpeli po nasadení slzotvorného plynu dýchacie problémy. Ešte predtým niektorí demonštranti vysypali kopu odpadkov pred budovu ministerstva vnútra.Odborári požadujú od ľavicovej vlády, aby garantovala trvalé štátne zamestnania komunálnym pracovníkom, ktorých najímajú na krátkodobé kontrakty. Súd označil za neústavnú snahu predlžovať smetiarom takéto zmluvy a vládni predstavitelia sa nechali počuť, že hľadajú alternatívne riešenie.Členovia odborov už niekoľko dní bránia odvozu smetí po celej krajine a samosprávy v Aténach a iných mestách žiadajú obyvateľov, aby odpadky skladovali doma.V dôsledku dohôd o medzinárodnej finančnej pomoci muselo Grécko v minulých siedmich rokoch drasticky znížiť verejné výdavky a obmedziť prijímanie nových zamestnancov do štátneho sektora.