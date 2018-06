Komunisti podporia menšinovú vládu v ČR, ak akceptuje ich priority

Na archívnej snímke Vojtěch Filip, predseda KSČM. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 15. júna (TASR) - Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) je ochotná zvážiť toleranciu menšinovej vlády hnutia ANO so sociálnymi demokratmi. Takýto postoj však podmieňuje požiadavkou, aby sa do programového vyhlásenia nového koaličného kabinetu dostalo jej sedem priorít.Uvádza sa to v uznesení, ktoré na piatkovom dopoludňajšom rokovaní prijal výkonný výbor KSČM, informoval spravodajský server Novinky.cz.píše sa v prijatom uznesení.Spomínané programové priority by mala vláda okrem toho aktívne presadzovať a príslušné legislatívne návrhy predložiť parlamentu najneskôr šesť mesiacov pred koncom volebného obdobia.Ak sa tak nestane, je KSČM pripravená vyvolať dohodovacie konanie, hlasovanie o nedôvere vláde, alebo dokonca predčasné voľby.Podľa svojho predsedu Vojtěcha Filipa si tiež komunisti vyhradzujú právo nepodporovaťMedzi sedem programových priorít KSČM patrí zdanenie cirkevných reštitúcií, zvyšovanie minimálnej mzdy, valorizácia dôchodkov, ochrana prírodných zdrojov, posilnenie verejného sektora vo vodnom hospodárstve, zamedzenie nárastu cien bývania a podpora obecných bytov a zaistenie dostupnej zdravotnej starostlivosti.KSČM tiež požaduje záruky, že bude prijatý zákon o obecnom referende a nebude sa zvyšovať počet českých vojakov v zahraničných misiách. Komunisti výmenou za podporu vlády chcú i viaceré posty vo vedení štátnych a pološtátnych firiem.Vedenie KSČM sa stretlo po zverejnení neoficiálnych výsledkov vnútrostraníckeho referenda v ČSSD, podľa ktorých vstup do vlády s ANO podporila väčšina sociálnych demokratov. V rámci KSČM bude mať konečné slovo vo veci podpory novej vlády ústredný výkonný výbor, ktorý sa zíde 30. júna.