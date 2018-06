Komunisti podporia vládu ČR, ak zdaní náhrady za cirkevné reštitúcie

Andrej Babiš, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. júna (TASR) - Ak poslanci hnutia ANO a ČSSD nebudú v českej Poslaneckej snemovni hlasovať za zdanenie náhrad cirkevných reštitúcií, komunisti nepodporia ich prípadnú menšinovú vládu. Uviedol to predseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v nedeľu v Českej televízii.Komunisti v súčasnosti rokujú o tolerančnom patente s hnutím ANO. Dojednaný bude až po konci vnútrostraníckeho referenda ČSSD 15. júna, ak sa v ňom sociálni demokrati vyslovia za vstup do koalície s hnutím ANO, pripomína spravodajský server Novinky.cz.V dohode o tolerancii vlády ANO by sa podľa komunistov mohla objaviť aj podpora ich zákona o zdanení náhrad cirkevných reštitúcií. Ten je v snemovni teraz v druhom čítaní.Ak by za tento zákon poslanci ANO a ČSSD nehlasovali, komunisti nevyjadria ich prípadnej menšinovej vláde dôveru.uviedol Kováčik.Podľa Kováčika ANO a ČSSD ustúpia komunistom v otázke vysielania českých vojakov na zahraničné misie, s ktorým komunisti nesúhlasia. Z programového vyhlásenia prípadnej vlády ANO a ČSSD by podľa jeho informácií malo vypadnúť ustanovenie, že Česká republika bude vysielať svojich vojakov do Pobaltia.