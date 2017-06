Komunisti z KSČM schválil volebný program

Predseda českomoravských komunistov Vojtěch Filip Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. júna (TASR) - Zvyšovanie dôchodkov, zavedenie brannej výchovy, vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie (NATO), odmietnutie migračných kvót, ale aj bezplatné vzdelávanie, novomanželské pôžičky, obmedzenie zahraničných misií alebo nezvyšovanie spoluúčasti pacientov - to všetko figuruje vo volebnom programe českomoravských komunistov z KSČM.Medzi ich požiadavkami je však aj všeobecné referendum, obmedzenie byrokracie doma i v sídle Európskej únie, ako aj revízia a zdanenie cirkevných reštitúcií. Komunisti sú aj za rozšírenie JE Dukovany o ďalšie bloky.Širšie vedenie opozičnej parlamentnej strany schválilo na svojom zasadaní nielen program pred blížiacimi sa jesennými voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, ale aj heslo, s ktorým KSČM pôjde do tohto merania síl.Ako informovali dnes tamojšie elektronické médiá s odvolaním sa na podpredsedu KSČM Jiřího Dolejša, heslo bude mať dvojakú podobu, a toa pre grafické účely skrátenú formuZa prioritný cieľ považujú českomoravskí komunisti stále výstavbu socializmu.