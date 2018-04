Komunistickú stranu Čiech a Moravy povedie naďalej Vojtěch Filip

Predseda českomoravských komunistov Vojtěch Filip, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nymburk 21. apríla (TASR) - Napriek debaklu vo vlaňajších voľbách si Vojtěch Filip udržal post predsedu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Na mimoriadnom zjazde strany konanom v meste Nymburk v sobotu v druhom kole voľby porazil predstaviteľa ortodoxného krídla Jozefa Skálu a neuspela ani mladá europoslankyňa Katarína Konečná, informoval portál iDNES.cz.Filip dostal v druhom kole tajnej voľby predsedu 165 z 308 platných hlasov, Skála získal 143 hlasov. Konečná vypadla už v prvom kole, keď získala len 79 hlasov. Na jej adresu povedal, že by chcel, aby sa starala o európsku politiku KSČM a bola jedným z podpredsedov.Filip vedie KSČM od októbra 2005, na predvlaňajšom volebnom zjazde v Prahe získal štvorročný mandát. Po debakli KSČM v minuloročných voľbách, keď komunisti dostali len 7,76 percenta hlasov, čo im prinieslo 15 poslancov, však dal svoju funkciu k dispozícii. Svoj post tentoraz obhájil proti piatim vyzývateľom.KSČM by sa však prvýkrát po novembri 1989 mohla podieľať na vláde, a to podporou menšinového kabinetu hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) - ak to členovia sociálnej demokracie schvália vo vnútrostraníckom referende.Takáto vláda by sa mohla oprieť o 108 hlasov v Poslaneckej snemovni. Filip pre iDNES.cz povedal, že bude chcieť sociálnym demokratom aj ANO hovoriť do výberu ich ministrov, pretože "niektorí ľudia nemajú našu dôveru".Na zjazde nereformovaných komunistov vystúpil aj prezident Miloš Zeman. Stal sa tak prvou hlavou Českej republiky, ktorá tak urobila po roku 1989. Na úvod ich pozdravil "tradičným" sociálnodemokratickým oslovením "súdruhovia a súdružky". Ďalej sa vyslovil za to, aby sa komunisti podieľali na vládnej väčšine spolu s víťazom parlamentných volieb hnutím ANO a aby jeho ďalším partnerom bola buď ČSSD, alebo strana Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru (SPD).Vo svojom prejave český prezident rekapituloval dejiny komunistickej strany od jej vzniku. "To, čo nazývate víťazným februárom, bol prehraný február," povedal Zeman. Hovoril aj o justičných vraždách po roku 1948. "To neboli chyby, to boli zločiny," vyčítal komunistom.Zeman sa KSČM poďakoval za podporu v prezidentskej voľbe a konštatoval, že sa opäť rysuje šanca na ľavicovú vládu.povedal. Vyhlásil, že je stúpencom socializmu, za čo ho delegáti odmenili potleskom. Zeman však zdôraznil, že je stúpencom demokratického socializmu.Filip oponoval Zemanovmu názoru o prehratom februári 1948. Povedal, že keby po februári 1948 komunisti vypísali parlamentné voľby, bol by výsledok KSČ ešte lepší ako v roku 1946.