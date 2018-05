Komunitné centrum v prešovskej Starej Tehelni rozšírilo priestory

Rómske deti, archívne ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 25. mája (TASR) - Komunitné centrum v prešovskej Starej Tehelni, kde žijú Rómovia, sa rozrástlo o ďalšie nové priestory. Tie pomôžu komunitným pracovníkom pri práci s deťmi, mládežou, ale aj dospelými. Mesto ich vytvorilo rekonštrukciou nevyužívaných suterénnych priestorov v jednom z vchodov do bytového domu. Investičné náklady na rekonštrukciu a vybavenie centra prekročili sumu 58.000 eur.Ako informoval tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták, klienti komunitného centra tam budú rozvíjať svoje zručnosti, získavať základné hygienické návyky a vzdelávať sa. Voľný čas tu môžu tráviť aj mladé rodiny.priblížil Grejták.Zo vstupnej časti je prístup aj do kancelárie pre pracovníkov komunitného centra. Rovnako do chodby, v ktorej je umiestnený kuchynský kút. Poslúži najmä mladým matkám s deťmi, aby si osvojili základy varenia a naučili sa aj racionálne hospodáriť.Súčasťou nových priestorov sú aj hygienické priestory – WC, sprcha a ekonomat. V rámci komplexnej rekonštrukcie bol priestor z vonkajšej strany tepelne odizolovaný.Stavebné práce realizovala prešovská spoločnosť PEhAES, a.s.