Konanie o priamych podporách v agrosektore upravuje pripravovaný zákon

Bratislava 26. júna (TASR) - Návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka priamo upravuje konanie o priamych podporách. Vyplýva to z predkladacej správy k legislatívnej norme z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorou by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018.priblížil agrorezort.Predkladaný návrh zákona podľa MPRV aktualizuje právnu úpravu vzťahujúcu sa k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, zdôrazňuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, upravuje Pôdohospodársky poradenský systém, dopĺňa kompetencie MPRV a kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), upravuje konanie o priamych podporách a zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadosti o podporu v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.