Konanie T. Furyho s Britskou antidopingovou agentúrou bude v októbri

Britský boxer Tyson Fury, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. mája (TASR) - Konanie britského profesionálneho boxera Tysona Furyho s tamojšou antidopingovou agentúrou (UKAD) posunuli až na október. Pre bývalého majstra sveta superťažkej hmotnostnej kategórie to znamená odklad návratu do ringu, keďže Britský boxerský kontrolný výbor (BBBoC) mu neobnoví licenciu do uzavretia prípadu.Ten sa datuje ešte pred Furyho triumf nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom v novembri 2015, od ktorého neboxoval. Po pozitívnom dopingovom náleze na anabolický steroid nandrolon prišiel o získané opasky organizácií WBO, IBF aj WBA, ako šampióna ho však stále uznáva špecializovaný magazín The Ring.znelo stanovisko BBBoC podľa webu World Boxing News.