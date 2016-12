Koncepcia proti energetickej chudobe je v pripomienkovom konaní

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. V Bratislave 28. novembra 2013. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vypracoval na regulačné obdobie 2017 až 2021 koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Informoval o tom dnes hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Koncepciu je možné podľa neho pripomienkovať do 3. januára 2017.zdôraznil predseda úradu Jozef Holjenčík. Úrad pri spomínanej spolupráci navrhuje prijať komplexné riešenia. Je nevyhnutné presne definovať kritériá odberateľov energií v domácnosti, ktorí spĺňajú definíciu energetickej chudoby, či nastaviť formu spolupráce medzi jednotlivými štátnymi orgánmi a samosprávami pri jej riešení. Do úvahy pripadajú aj opatrenia ako napríklad zavedenie príspevku na energie, respektíve palivové drevo, príspevok priamo na úhradu faktúry pre dodávateľa energií alebo kreditu pre odber elektriny či prednostnú inštaláciu kreditných meracích systémov.Medzi najčastejšie príčiny energetickej chudoby patrí nedostatočný príjem domácnosti, neefektívny spôsob vykurovania, nedostatočná izolácia či uhrádzanie rôznych poplatkov, ktoré nesúvisia priamo s cenami energie, napríklad podporné schémy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a iné politicky motivované rozhodnutia vyplývajúce zo záväzkov SR voči EÚ.ÚRSO preto zdôrazňuje, že príčina energetickej chudoby primárne nesúvisí s výrobcami či dodávateľmi energií. Ide o sociálny problém, ktorý je obrazom celkového stavu spoločnosti. Návrh koncepcie energetickej chudoby by preto nemal prenášať náklady na jej riešenie na ostatné obyvateľstvo.povedal predseda regulačného úradu. Pre hľadanie riešenia je tiež nevyhnutné zjednotenie postojov v rámci všetkých štátov EÚ.