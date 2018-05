Koncepcia rozvoja bratislavského lesoparku rieši aj ochranu prírody

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 2. mája (TASR) – Podporu rekreácie a športu v bratislavskom lesoparku v súlade s ochranou prírody sleduje nová Koncepcia rozvoja mestských lesov. Dokument, ktorý vo štvrtok (26.4.) schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ), sa venuje problematike dopravy i ťažbe dreva a jej dopadov na rekreačné funkcie a v tomto kontexte prináša súhrn navrhovaných opatrení pre Mestské lesy v Bratislave a vedenie hlavného mesta."Tento materiál vytvára podklad na to, aby v Bratislave v priebehu niekoľkých rokov vznikol unikátny mestský park," uviedol Branislav Kaliský, ktorý spolu s ďalšími poslaneckými kolegami Elenou Pätoprstou a Jurajom Káčerom predložili dokument na rokovanie bratislavského parlamentu. "V práci budeme ďalej pokračovať snahou vyhlásiť časť mestských lesov za národný park a rozšíriť jeho hranice," oznámil Kaliský.Zvýraznil tiež fakt, že koncepcia vznikala v spolupráci s odborníkmi na urbanizmus a ochranu prírody i občianskymi aktivistami. "Je pozitívnou prezentáciou toho, že spoločná snaha aktivistov, ochranárov, lesníkov a politikov vie priniesť reálny a správny plán," mieni Kaliský.Aj predseda združenia Iniciatíva Naše Karpaty Jakub Mrva považuje schválenú koncepciu za veľmi dôležitý krok s cieľom priniesť pravidlá do súčasného živelného rozvoja lesoparku. Taktiež ocenil participáciu verejnosti premietnutú napríklad do výstupov z ankety, ktorá sa týkala skúseností i očakávaní návštevníkov obľúbenej prírodnej oblasti. Odpovedalo v nej vyše 850 respondentov."Výsledky potvrdili, že ľudí trápia doprava, parkovanie či ťažba dreva. A že lesopark je pre ľudí cenný najmä svojím prírodným prostredím. Mnohí sa jasne vyjadrili, že by v lesoparku ocenili územie pokoja s minimalizovanou ťažbou dreva, bez pohybu motorových vozidiel, bez developerských projektov. Aj preto koncepcia navrhuje zonáciu lesoparku s vytvorením práve takejto zóny pokoja," uviedol Mrva.Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty navrhuje, aby sa podobný komplexný dokument venujúci sa podpore rekreácie a športu v súlade s ochranou prírody vypracoval aj pre územie v správe štátneho podniku Lesy SR. "Najmä na obľúbenej Devínskej Kobyle, v prírodne cennom území pri Vydrici alebo v lužných lesoch je veľký potenciál na zlepšenie podpory mimoprodukčných funkcií lesov a utlmenie ťažby dreva," ozrejmil návrh Mrva.