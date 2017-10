Koncepciu obmedzenia zisku poisťovní predstaví Drucker budúci rok

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) - Koncept obmedzenia zisku zdravotných poisťovní by mohol byť pripravený začiatkom budúceho roka. Odhaduje to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). O obmedzení ich zisku hovorí vláda vo svojom programovom vyhlásení. Drucker však už krátko po svojom nástupe avizoval, že nepôjde o kľúčovú úlohu rezortu.povedal Drucker. Poukazuje pritom na nález Ústavného súdu SR. Rovnako iné subjekty pôsobiace v zdravotníctve dosahujú zisky, a to aj vyššie ako zdravotné poisťovne.Ako vyplynulo z jeho slov, riešením by mohlo byť stanovenie maximálnej miery výšky zisku.skonštatoval.Poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) s potrebou obmedzenia zisku zdravotných poisťovní súhlasí.reagoval. Považuje za nelogické, že ak zdravotná poisťovňa ušetrí, vykazuje zisk. Podľa neho ide o jeden z vážnych problémov zdravotníctva.Zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk od augusta 2011, kedy im to opätovne umožnila vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS) novelou zákona o zdravotných poisťovniach. Tvorbu zisku im zakázal prvý Ficov kabinet v roku 2008. Právna norma však narazila na Ústavný súd SR. Zdravotné poisťovne tak dostali znova možnosť tvoriť zisk, avšak s podmienkami. Poisťovne teraz tvoria rezervný fond a rezervy na starostlivosť pre pacientov na čakacích zoznamoch.