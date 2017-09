Koncern ABB sa pridal k projektu najväčšej továrne na batérie v Európe

Dopyt po batériách súvisí s rozvojom elektromobilov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 26. septembra (TASR) - Švajčiarsky koncern ABB sa pripojil k projektu spoločnosti Northvolt, ktorého cieľom je vybudovanie najväčšej továrne na výrobu batérií v Európe. Tá sa bude nachádzať vo Švédsku. ABB chce byť súčasťou projektu, ktorý by mal riešiť očakávaný vysoký rast dopytu po elektromobiloch.Northvolt plánuje svojím projektom znížiť závislosť európskych automobiliek od batérií z Číny a Južnej Kórey, keďže na európskych výrobcov sa v poslednom období zvyšuje tlak, aby znížili emisie. To vedie ku zvýšenej orientácii na elektrické vozidlá. Batérie sú pritom najväčšou nákladovou položkou pri výrobe elektromobilov a nemecký Volkswagen už vyzval na vytvorenie európskeho dodávateľa, ktorý bude dostatočne konkurovať veľkým ázijským výrobcom ako Panasonic, LG Chem a čínska CATL.Zakladateľom spoločnosti Northvolt je Peter Carlsson, bývalý manažér americkej automobilky Tesla. Ten očakáva, že továreň vo Švédsku bude konkurovať továrni na batérie Gigafactory firmy Tesla v nevadskej púšti. V roku 2023 by továreň Tesly mala ročne vyrobiť batérie s kapacitou okolo 32 GWh.Vo Švédsku by sa produkcia batérií mala spustiť v roku 2020 a demonštračná linka by mala fungovať už do roku 2019. Dohoda Northvoltu s ABB pokrýva dodávky a partnerstvo v oblasti technológií, ako aj spoluprácu na výskume a vývoji produktov, pričom do prvej fázy rozvoja projektu investuje ABB Technology Ventures okolo 10 miliónov eur.